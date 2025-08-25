كشف قصر الإليزيه عن اتصال أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية، وفق ما نقلته مراسلة الـ MTV في باريس، أنّ الاتصال تناول الوضع في لبنان ودعم سيادته، وتثبيت الاستقرار في سوريا، إضافةً إلى الجهود الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما بحث ماكرون وأمير قطر مطوّلًا الوضع المأساوي في غزة، وأكّدا أنّ مجاعة الشعب الفلسطيني جريمة يجب أن تتوقف فورًا.

وأضاف البيان أنّ الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى في غزة تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا والصحافيين، واصفًا ماكرون الأمر بـ"غير المقبول"، ومشدّدًا على ضرورة حماية المدنيين والصحافيين بأي شكل من الأشكال.

وأكد ماكرون وجوب تمكين وسائل الإعلام من أداء مهامها بحرية واستقلالية لنقل الحقيقة وتغطية النزاع.

وقال الرئيس الفرنسي: "ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، بما يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال المساعدات، والتوصل إلى حلّ سياسي دائم يتضمن نزع سلاح حماس". وأضاف أنّ فرنسا تعمل مع قطر لتكثيف جهود الوساطة في إطار مؤتمر حلّ الدولتين المقرر عقده في نيويورك في 22 أيلول المقبل.