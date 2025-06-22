أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والبحرين على أهمية وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وخلال اتصالات جرت بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، طالب الوزراء الثلاثة بتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.

وذكرت الخارجية المصرية أن الاتصالات بين الوزراء جرت في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي، كما تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقبل ساعات جرى اتصال بين وزيري خارجية مصر والأردن، حيث تناول الوزيران الأحداث المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران، وما يمثله من تهديد بالغ على الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد الوزيران على أهمية التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد، وأكدا رفضهما لأي انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام القانون الدولي، وضرورة احترام سيادة الدول، محذرين من مغبة انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر في ضوء التصعيد الراهن.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، لبحث تطورات المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذراً من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقناً للدماء.

المصدر: العربية