المركزية- صدر عن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان البيان الآتي: "تلقى بعض اصحاب الافران ومؤسسات صناعة غذائية رسائل ابتزاز وتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب"، منها معروف المصدر ومنها غير معروف ومن دون الحفاظ على رقم المرسل. وهذه الرسائل تحمل معلومات مسيئة عن المؤسسة ويطالب مرسلوها بمبالغ مالية تحت طائلة نشر وتوزيع هذه المعلومات المضرّة بالصناعة الغذائية في لبنان أكان فرناً أو أي مؤسسة غذائية أخرى.

إن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يحذر كل من يقوم بهذا الافتراء والتعدي والتطاول على صناعيي الخبز وبعض الصناعات الغذائية الاساسية لأنها عملية ابتزاز تعرّض فاعلها للملاحقة القانونية وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

ويهيب الاتحاد بكل المسؤولين المعنيين ولاسيما وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والاجهزة والقوى الامنية كافة، التحرك وملاحقة اصحاب المنصات التي تقوم بالابتزاز لأن اعمالهم من شأنها ان تسيء الى الصناعة الغذائية في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتعاني منها كل القطاعات الإنتاجية.

ويناشد الاتحاد جميع اللبنانيين عدم التجاوب مع هذه المنصات وعدم تناقل ونشر مضمون الفيديوهات من دون التأكد من صحتها، منعاً من إلحاق الضرر بالمؤسسات الغذائية وحرصاً منهم على مصلحة القطاع الانتاجي الغذائي اللبناني.

إن الاتحاد سيتخذ الاجراءات والتدابير لحماية قطاع الافران من هؤلاء، ويدعو اصحاب الافران الى الإبلاغ عن أي تعرّض لهم ليصار الى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة".