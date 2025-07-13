طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيان، الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية ب"تأمين الحماية اللازمة للأفران في الضاحية الجنوبية، في ظل التهديدات التي تعيق استمرار عملها، إلى حين انطلاق الحملة الأمنية الشاملة وتطبيق سلطة القانون على الجميع وإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت".

وشكر الاتحاد للجيش ومديرية المخابرات، جهودهم في السهر على أمن المجتمع وحماية المواطنين، مؤكدا "استعداده للتعاون الكامل مع الخطة الأمنية، وبذل كل ما يلزم من جهود لحفظ مصالح القطاع وتأمين رغيف الخبز للناس، تفاديا لأي خلل قد ينجم عن السلاح المتفلت".