أقام الاتحاد اللبناني لكرة السلة ورشة عمل بعنوان "واقع كرة السلة اللبنانية وسبل تطويرها"، في فندق "لورويال" (ضبية)، في حضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ونائبيه تمّام جارودي وسامي ناصر والأمين العام شربل رزق وعدد من أعضاء الاتحاد واداريي أندية ومدربين وفنيين وحكام لهم باع طويل في رياضة كرة السلة.

بداية كلمة ترحيب من حلبي بالحاضرين، واعتبر ان هدف اللقاء "وضع أسس لمرحلة جديدة على صعيد صقل المواهب الصاعدة ورعاية المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها وفق أسس علمية".

الكلمة الثانية لرزق الذي تحدث عن تسلسل المواضيع التي سيتم طرحها على بساط البحث. ثم توالى الحاضرون على الكلام، وأبدى كل منهم ومن زاويته الخاصة رؤيته لكيفية تطوير اللعبة على كل الأصعدة الادارية والفنية واللياقة البدنية والنفسية، وحض اللاعبين واللاعبات على تقديم الأفضل وصولاً الى رعاية الجيل الواعد والمواهب، وبالتالي تطوير المنتخبات الوطنية بفئاتها العمرية كافة للذكور والاناث.

وعرض عدد من الحاضرين تاريخ اللعبة وكيفية انشاء جيل من اللاعبين واللاعبات، وأبدوا آرائهم لمصلحة كرة السلة اللبنانية ليختتم حلبي اللقاء بالاشارة الى ضرورة وضع "مشروع طويل الأمد"، وتأسيس مرحلة جديدة عبر انشاء أكاديمية تابعة للاتحاد تحت اسم "أكاديمية النخبة" لكل الفئات العمرية (الذكور والاناث)، بقيادة المدرب الوطني الأميركي بول كافتر الذي كان حاضراً اللقاء، تكون تتمة لتطوير الاتحاد السلكين التدريبي والتحكيمي، ووضع آلية لتطوير المنتخبات الوطنية، لأن المطلوب، بحسب حلبي، تحقيق نتائج ممتازة في الاستحقاقات القارية والدولية، وعلى رأسها كأس العالم، وليس فقط مجرد المشاركة فيها، كما العمل على خلق شخصية خاصة لكرة السلة اللبنانية، وتطبيق الخطة بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.