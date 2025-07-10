كتب الخبير في السياسة الاميركية ميشال غندور:

لم تعلق الإدارة الأميركية بعد بشكل رسمي على الرد اللبناني على مقترحات المبعوث الأميركي الخاص توم براك إلى سوريا ولبنان وما زالت تدرس الرد بحيث أن الخارجية الأميركية تحفظت عن إعطاء أي موقف أو ملاحظات على الجواب اللبناني الذي تسلمه براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وكل ما يقوله المسؤولون الأميركيون حتى الساعة هو أن براك "كان راضياً بشكل كبير عن الردّ الأولي من الحكومة اللبنانية، لكننا بحاجة الآن إلى الدخول في التفاصيل."

وشدد متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة على أن الولايات المتحدة لا تريد ان ترى "حزب الله أو أي جماعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل." وقال " نريد من الدولة اللبنانية أن تبذل المزيد من الجهود لإزالة جميع الأسلحة والبنى التحتية التابعة لحزب الله والجهات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد". وذكر المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن إسمه أنه "على الصعيد الأمني، أحرز الجيش اللبناني تقدماً في نزع سلاح حزب الله في الجنوب، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به على المستوى اللبناني. فالإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي. فعلى لبنان أن يُقرّ بشكل عاجل إصلاحات اقتصادية وقضائية أساسية من أجل تأمين الاستقرار المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وعلى البرلمان أن يتحرك بسرعة لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء".