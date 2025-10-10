تستأنف بعثة للاتحاد الأوروبي على معبر رفح عند الحدود بين غزة ومصر مهمتها عقب وقف إطلاق النار في القطاع، ومن المقرر إعادة فتح معبر المشاة هذا في 14 تشرين الاول الحالي، حسبما أعلنت إيطاليا الجمعة.

والهدف من نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) تأمين وجود طرف ثالث محايد على هذا المعبر الرئيسي، وتضم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقد نُشرت البعثة في يناير لكن مهمتها عُلّقت في آذار.

وصرّح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في بيان بأنه سمح باستئناف العمليات الإيطالية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح المعبر بالشروط نفسها التي كانت في يناير.

ويأتي هذا عقب دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد موافقة طرفي النزاع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وقال كروسيتو: "في 14 أكتوبر 2025 وتطبيقا لاتفاق ترامب، سيُفتح معبر رفح بالتناوب في اتجاهين: الخروج باتجاه مصر والدخول باتجاه غزة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأطراف".

وأورد أن إسرائيل "تعمل على استعادة الجاهزية اللوجستية للبنية التحتية للمعبر بأسرع وقت".

وأضاف كروسيتو أن "نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ستدخل غزة من معابر أخرى (غير معبر رفح) يوميا".

وفي يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي أن الهدف الرئيسي للبعثة هو تنسيق وتسهيل العبور اليومي لما يصل إلى 300 جريح ومريض.

وقال كروسيتو، الجمعة: "لن يقتصر مرور الأفراد على الحالات الطبية الخطيرة، بل سيتوسع ليشمل أي شخص يرغب في ذلك (رهنا بالموافقة المتبادلة بين إسرائيل ومصر)".