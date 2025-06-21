أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها شنت هجوما جديدا بطائرات مسيّرة إنفجارية على إسرائيل، فيما سمع دوي انفجارات ضخمة وسط طهران وشمالها مع دخول الصراع بين البلدين أسبوعه الثاني.

وذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن العشرات مما يُعرف بطائرات "هجومية انفجارية" مسيّرة تابعة للقوات الإيرانية تم استخدامها في الهجمات.

وبحسب الجيش الإيراني، نُفذت الهجمات على شكل موجتين.

وقال الحرس الثوري، في بيان، أن إسرائيل خسرت جزءا كبيرا من قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أنها الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا في الذخائر والمعدات.

انفجارات تهز طهران وشمالها

في حين، سمع دوي انفجارات في وسط طهران وشمالها، وفق "فرانس برس".

كما سمع دوي انفجارات بمحيط شركة للصناعات الدفاعية في أصفهان، بحسب وسائل اعلام محلية.

فيما تم تفعيل الدفاعات الجوية في تبريز. كما أعلن عن إسقاط 6 مسيرات إسرائيلية وطائرة F35 في تبريز.

حصار لمنصات الصواريخ

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن سلسلة غارات إضافية في جنوب غربي ايران، فيما ذكرت مصادر أمنية أن منصات إطلاق الصواريخ في إيران باتت تحت الحصار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، "هاجمنا منصات صاروخية استخدمت في عمليات إطلاق نحو إسرائيل".

كما شنت نحو 30 طائرة إسرائيلية في وقت سابق اليوم ومن خلال 50 قذيفة سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في منطقة الأهواز في جنوب غربي إيران.

100 طلعة جوية

وهاجمت طائرات إسرائيلية أيضاً موقعًا عسكريًا احتوى على منصات صاروخية استخدم بعضهم لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع رادارات وبنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية في إيران منذ بدء الحرب.

ومنذ 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بشكل مباغت هجمات على مناطق عدة في إيران، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية، فضلا عن منشآت نووية. كما اغتالت عددا من القيادات الإيرانية و17 عالماً نووياً.

في حين ردت إيران عبر إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.