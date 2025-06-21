أعلنت إيران، السبت، عن احتجاز سائح ألماني كان يستقل دراجة هوائية، وذلك في ظل تصاعد الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، فإن الشاب الألماني متهم بالتجسس.

وعرضت وكالة "مهر" مقطع فيديو يوضح اعتقال الشاب الذي كان يقوم بجولة بالدراجة، من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي، بالقرب من منشأة راك النووية.

وبحسب التقرير، فإن الشاب الألماني متهم بتسجيل ونقل إحداثيات ومواقع لمنشآت عسكرية ونووية حساسة.

ومن جانب آخر، قامت وزارة الخارجية الألمانية بسحب موظفي السفارة الألمانية في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتا.

وذكرت القناة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أن الموظفين الموفدين تم نقلهم إلى خارج البلاد، وأن أفراد عائلاتهم كانوا غادروا إيران في وقت سابق.

ونقلت القناة عن الخارجية القول إن ألمانيا تتخذ بذلك إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها دول شريكة، وأنها تقوم بالتنسيق الوثيق معها.

وتابعت القناة نقلا عن الوزارة أن السفارة الألمانية في طهران لا تزال قادرة على العمل ميدانيا بشكل متنقل، وأنها لا تزال متاحة على مدار الساعة للألمان الذين لا يزالون في إيران.