أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاحد، بأن الصناعات العسكرية الإيرانية المتقدمة بدأت خلال الحرب العمل على إنتاج صواريخ أكثر تطورا لاختراق منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الإيرانيين يستعينون الآن بالصينيين والروس من أجل التعافي عسكريا لسد الفجوات التي تسببت بها إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، توجه كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية الاسرائيلية إلى رؤساء شركات إسرائيلية مثل "إلبيت"، و"رافائيل"، والصناعة الجوية، بطلب إعطاء أولوية لإنتاج سريع للذخائر التي استهلكها سلاح الجو بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة.

وفي جلسات مغلقة، قالت الصحسفة إن تم عرض أيضا بيانات عن خسارة الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية، والتي تقدر تكلفتها بمئات ملايين الدولارات، والتي سقطت في إيران.

هذه المُسيرات من إنتاج الصناعات الإسرائيلية، وهناك قلق شديد من تأخيرات محتملة في طلبيات الإنتاج الخاصة بها.