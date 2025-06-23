أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية نفّذت هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العديد الأميركية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأميركية التي طالت منشآت نووية داخل إيران.

وأفاد المجلس في بيان بأنه "ردا على العدوان والتحرك الأميركي ضد مواقع ومنشآت إيران النووية قبل عدة ساعات، هاجمت القوات المسلحة الإيرانية قاعدة العديد الأميركية في قطر".

وأضاف البيان أن عدد الصواريخ المستخدمة "يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية".

وشدد البيان على أن "هذا التحرك لا يشكّل أي تهديد لدولة قطر الشقيقة والصديقة".

"بشائر الفتح"

وأكد إعلام رسمي إيراني بدء عملية "بشائر الفتح" ضد القاعدة الأميركية في قطر.

وأعلنت إيران أنها شنت هجوما على القوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وتم الإعلان عن شن الهجوم عبر التلفزيون الرسمي الإيراني مع تشغيل موسيقى عسكرية. ووصف تعليق على الشاشة الهجوم بأنه "رد قوي وناجح من القوات المسلحة الإيرانية على عدوان أميركا".

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إغلاق قطر لمجالها الجوي كإجراء احترازي وسط التهديدات من إيران.



واستهدفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر بـ 6 صواريخ، فيما أكد مسؤول أميركي عدم تسجيل أي ضحايا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة.

وأشارت وكالة "تسنيم" للأنباء إلى "تعرّض قاعدة العديد الجوية في قطر، مقرّ القوات الجوية وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الأميركي في منطقة غرب آسيا، لهجوم صاروخي إيراني".

وأكّد الحرس الثوري الإيراني رسميًا "الهجوم الصاروخي الانتقامي على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر".

وسُمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة، مساء الاثنين، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي على خلفية التطورات في المنطقة عقب الضربات الأميركية على إيران وتوعد طهران بالرد.

وضربت الانفجارات في وسط العاصمة القطرية وفي لوسيل الواقعة شمال الدوحة، فيما شوهدت مقذوفات في الجو.

وأظهرت صور متداولة اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق قاعدة العديد الأميركية في قطر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "إيران نسقت الهجمات على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر".

هجوم على العراق

وفي العراق، صرح مسؤول أمني أنه تم إطلاق صواريخ على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق.

وأفادت "رويترز" بتفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد بالعراق.

وأكدت مصادر عسكرية إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد.

الجيش الإيراني: لن نترك أي هجوم بلا رد

ومن جانبها، قالت القوات المسلحة الإيرانية: "لن نترك أي هجوم على أراضينا من دون رد تحت أي ظرف من الظروف".

وذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن "القواعد الأميركية في المنطقة نقطة ضعف رئيسية وشوكة في خاصرة النظام الأميركي المولع بالحرب وليس نقطة قوة".