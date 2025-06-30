رأى سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وأوضح إيرواني في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية: “إذا أراد الأميركيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة”.

ومن جهة أخرى، نفى الدبلوماسي الإيراني توجيه “أي تهديد” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة محلية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه “جاسوسا”.

وقال: “لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد غروسي”، لكنه أكد أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا”.

وفي السياق ذاته، أكد إيرواني أن إيران “لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية”.