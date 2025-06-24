قال خبير في البرنامج النووي الإيراني إن إيران أخفت مواقع تضم مئات إن لم يكن آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة القادرة على إنتاج يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة. وأضاف أن النظام نقل أيضا معظم اليورانيوم عالي التخصيب إلى موقع سري قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من قصف المنشآت النووية الثلاث المعروفة للجمهورية الإسلامية، بحسب صحيفة "التلغراف".

وهذا يعني أن طهران قد تمتلك كل القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية، حسبما قالت سيما شاين، الخبيرة في البرنامج النووي الإيراني التي عملت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لأكثر من 30 عاما. وقالت للصحيفة: ”أنا متأكدة من أن لديهم مكانا سريا في مكان ما يضم مئات، إن لم يكن آلاف، من أجهزة الطرد المركزي، ولديهم مواد في عدة أماكن في جميع أنحاء إيران".

وأضافت: "لا يمكنهم فعل أي شيء الآن أو غدا، ولكن في المستقبل، لديهم كل القدرات لبناء قنبلة. لا شك في أن الطائرات الإسرائيلية والأميركية ألحقت أضرارا جسيمة بالمواقع النووية المعروفة لإيران في فوردو ونطنز وأصفهان، ولكن من شبه المؤكد أن هناك منشآت سرية أخرى".



وأردفت: "المواقع المعروفة في حد ذاتها، في الوقت الحالي، لا تشكل تهديدا كبيرا. المشكلة، كما تعلمون، هي المواد والطرد المركزي المتطور الذي أنا متأكدة من وجوده في مكان ما. الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تزر المنشآت الرئيسية في البلاد منذ أربع سنوات، لذلك أنا متأكدة من أن لديهم مكانا مخفيا".

وقالت شاين، التي شغلت منصب نائبة رئيس الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الشؤون الاستراتيجية، حيث كانت مسؤولة عن الملف الإيراني: "لا تعرف إسرائيل جميع الأماكن التي توجد فيها المواد، هذا ما أعتقده، لكنني لست متأكدة. كانت هناك أشياء كنا نعرفها من قبل، ولكن بمجرد أن قرر الإيرانيون تغيير الصورة... لست متأكدة من أن الاستخبارات اكتشفت كل شيء".

تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المركّز بنسبة نقاء 60 في المائة، وهو ما يكفي لصنع 9 إلى 10 قنابل نووية إذا تم تخصيب المادة إلى درجة صالحة للاستخدام في الأسلحة، والتي تبلغ عموما 90 في المائة.