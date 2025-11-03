عقد وزير المالية ياسين جابر بعد ظهر اليوم، اجتماعا خصص للبحث في سبل تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتعلقين بإيرادات الدولة من "كازينو لبنان".

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري وأعضاء المجلس، أعضاء اللجنة العليا للرقابة على عقد استثمار نادي القمار في المعاملتين التي تضم مدير المالية العام جورج معراوي ومدير عام وزارة السياحة جمانا كبريت ومدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة ومديرة الصرفيات رانيا دياب ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي.



وبحث المجتمعون في تعديل عقد الاستثمار الموقع بين الدولة وشركة "كازينو لبنان" تنفيذا لقراري مجلس الوزراء بتاريخ 11 و16 أيلول 2025 لجهة زيادة ايرادات الدولة من المراهنات الالكترونية (online) الى حد أدنى يصل الى 35% ورفع قيمة الكفالة الى 700 ألف دولار، والتوقف عن المراهنات على الألعاب الرياضية المحلية والدولية ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه مديرية اليانصيب الوطني جاهزة للاضطلاع بهذا الدور.



كما تم البحث في طريقة التحقق من الحصة الفعلية للدولة في ما خص مراهنات الـ online ابتداء من تاريخ المباشرة بهذه المراهنات لغاية تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء.

وقد شدد جابر على تنفيذ قراري مجلس الوزراء وفق المهل المحددة.

وزير الاتصالات

وكان جابر التقى وزير الاتصالات شارل الحاج، وبحثا في مواضيع ترتبط بوزارتي المالية والاتصالات.