المركزية- تقدمت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" من العمال في عيدهم بأحر التهاني، وأكدت "دورهم الرائد والبناء في المجتمع والدولة والمؤسسات".

وتمنت في بيان، أن "يأخذ عمال لبنان حقوقهم لأنهم المدماك الأساسي في إعمار البلد ونهوضه ويفنون حياتهم في خدمة وطنهم إن في القطاع الخاص أم في القطاع العام، وهم يعانون من تراجع قدرتهم الشرائسة بشكل كبير بعدما تدنت قيمة رواتبهم نتيجة تدهور العملة الوطنية".

وأملت في أن "يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع الخاص، وكذلك أن يتم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين في القطاع العام بما يتلاءم مع حجم التضخم الحاصل في البلاد"، معوّلةً على "حكمة وتفهم رئيسَي الجمهورية والحكومة والمعنيين في القطاع الخاص الذين يبذلون أقصى جهدهم لما فيه مصلحة للوطن والمواطن".