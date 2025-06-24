المركزية- هنأت جمعية "انماء طرابلس والميناء" المسلمين بحلول رأس السنة الهجرية، وتقدمت من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بأحر التهاني ، متمنية ان "يسود لبنان والمنطقة الامن والاستقرار والطمأنينة".

وأملت في بيان، أن "تكون الايام المقبلة مليئة بالازدهار والتعافي الاقتصادي والمالي في ظل الجهود الجبارة التي يقوم بها كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لارساء السلام وتحريك العجلة الاقتصادية والزيارات والاتصالات التي يقومان بها في اتجاه الدول العربية لاعادة الثقة الى هذا البلد"، معتبرة ان "هذه التحركات تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين لبنان وسائر الدول الشقيقة مما يساعد هذا الوطن في النهوض"، داعية الجميع الى "ضرورة التضامن والتكاتف في هذه المرحلة وعدم الانزلاق الى خطابات متشنجة لحماية لبنان من اي مخاطر محتدمة"، آملة ان "نصل بهذا البلد الى ان يلعب دوره الطبيعي والرائد على الصعد كافة وتمكينه من الوصول الى بناء وتطوير المؤسسات وتعزيز قدراته وتحصينه في مواجهات التحديات".