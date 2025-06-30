المركزية- أشادت "جمعية انماء طرابلس والميناء" في بيان، بـ"الخطوة التي قام بها وزير الداخلية أحمد الحجار من خلال وضعه خطة أمنية لحماية السياح سواء من اللبنانيين القادمين من الخارج أو من الدول العربية والأجنبية".

كما نوّهت بجهود الوزير الحجار في "مشروع تأهيل طريق المطار والاجراءات والتدابير الامنية التي اتخذت في هذا المجال"، معتبرة أن "تلك الاجراءات تعطي الطمأنينة للسياح للمجيء الى لبنان، لا سيما أن الصيف الواعد قد بدأ والمهرجانات والمؤسسات السياحية تنتظر موسماً مميزاً ومزدهراً في ربوع هذا البلد الذي يعتمد كثيراً على السياحة وعلى الاشقاء العرب وعودتهم، خصوصاً بعدما أعطى وجود الرئيس جوزف عون الثقة بحكومة الرئيس سلام ايضا"، آملة ان "يكون هذا الصيف في لبنان مليئاً بالامن والامان والاستقرار لينعم ابناؤه والوافدون من الخارج بجوّ من الفرح والازدهار"، متمنية "أن يعطي جميع الافرقاء الصورة الجميلة للبنان والابتعاد عن المناكفات التي لا تخدم أحداً".