أعلنت شركة “إنفيديا” الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها إلى الصين من شريحة متطوّرة للذكاء الاصطناعي، وذلك عشية زيارة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ إلى بكين.

وقالت الشركة في بيان إنّ “إنفيديا قدّمت طلبات لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات “إنفيديا إتش 20″ للصين .. والحكومة الأميركية أكّدت لإنفيديا أنّ التراخيص ستصدر، وإنفيديا تأمل ببدء عمليات التسليم قريبا”.

وصُممت هذه النسخة المخصصة للصين امتثالًا للقيود التجارية السابقة، ولكن منذ أبريل مُنعت أيضًا من البيع في البلاد دون تصريح أميركي.

وظهر الملياردير جينسن هوانغ، المؤسس المشارك للشركة، على شبكة CCTV الصينية الرسمية بعد وقت قصير من إعلان إنفيديا عن القرار، قائلاً إن الشركة حصلت على الموافقة لبدء الشحن.