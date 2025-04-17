Apr 17, 2025 6:25 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

إنفجار في موقع إختبار صواريخ في ولاية أميركية!

وقع انفجار قوي في موقع اختبار للصواريخ تابع لشركة "نورثروب غرومان" شمالي ولاية يوتا الأميركية، امس، مما أدى إلى تدمير مبنى.

https://twitter.com/i/status/1912553328636227811

ولم ترد تقارير عن أي وفيات أو إصابات بشكل أولي في موقع الانفجار، وفقا للشرطة.

كما لم يتضح على الفور أي مبنى تم تدميره.

وتحتفظ شركة "نورثروب غرومان" للطيران والدفاع بوجود كبير في الولاية، حيث تصنع وتختبر محركات الصواريخ الصلبة.

ولم تصدر الشركة بيانا على الفور.

ونصحت السلطات السكان بتجنب المنطقة، بينما يواصل المسؤولون التحقيق في الانفجار.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o