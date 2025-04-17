وقع انفجار قوي في موقع اختبار للصواريخ تابع لشركة "نورثروب غرومان" شمالي ولاية يوتا الأميركية، امس، مما أدى إلى تدمير مبنى.

https://twitter.com/i/status/1912553328636227811

ولم ترد تقارير عن أي وفيات أو إصابات بشكل أولي في موقع الانفجار، وفقا للشرطة.

كما لم يتضح على الفور أي مبنى تم تدميره.

وتحتفظ شركة "نورثروب غرومان" للطيران والدفاع بوجود كبير في الولاية، حيث تصنع وتختبر محركات الصواريخ الصلبة.

ولم تصدر الشركة بيانا على الفور.

ونصحت السلطات السكان بتجنب المنطقة، بينما يواصل المسؤولون التحقيق في الانفجار.