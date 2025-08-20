أكد ناشطون تنفيذ التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، فجر اليوم الأربعاء، عملية إنزال جوي في بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، فيما تشير الأنباء إلى أن المستهدف كان الخليفة الخامس للتنظيم أبو حفص الهاشمي القرشي.

5 مروحيات

وقالت مصادر محلية، إن 5 مروحيات للتحالف حلّقت فوق أحد الأحياء في بلدة أطمة، قبل أن تبدأ عملية الإنزال مستهدفة أحد المنازل لشخص من الجنسية العراقية، يقيم في المنزل باسم مستعار مع عدد من النساء.

وأضافت أن قوات التحالف نادت عبر مكبر للصوت على السكان البقاء في المنازل، موضحاً أن ذلك تم عبر شخص يتحدث اللهجة العراقية.

وأكدت المصادر أن الأمن السوري فرض طوقاً أمنياً حول الحي المستهدف، ومنع الأهالي من الاقتراب خلال العملية، قبل أن يبدأ بعملية تمشيط في المنطقة، عقب انتهاء عملية الإنزال.

نتائج العملية

وتشير المعلومات إلى أن المستهدف في العملية هو الخليفة الخامس لـ"داعش" أبو حفص الهاشمي القرشي، لكن من غير المعروف ما إذ تم اعتقاله، أو قتله وأخذ جثته، فيما تم اعتقال النسوة اللواتي كن معه، وهن من جنسيات غير سورية، يرجح بأنها فرنسية.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على المكان واعتقال القرشي، فيما من غير المعروف مصير نساء من جنسيات غير سورية كنّ برفقته، ما إذا تم اعتقالهن من قبل الأمن العام أو التحالف الدولي.

وأشار إلى أن الأمن العام السوري أخرج جثة من الموقع المستهدف بعد انتهاء العملية، التي استمرت نحو ساعة ونصف قبل مغادرة الطائرات المنطقة.

وكان "داعش" قد أعلن مبايعة القرشي زعيماً للتنظيم المتطرف في 3 أب/أغسطس 2023، وذلك بعد مقتل الخليفة الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي متأثراً بجراح أصيب بها بمواجهات مع الفصائل المعارضة في ريف إدلب، وذلك وفق ما أعلن عنه حينها المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري.