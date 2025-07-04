نفّذت قوة إسرائيلية خاصة إنزالاً استمرّ لخمس ساعات في بلدة يعفور في ريف دمشق، على بعد نحو 10 كيلومترات من دمشق.



وبحسب المصادر، حلقت 3 مروحيات في موقع الإنزال الذي كان يتبع للحرس الجهموري السوري التابع للنظام السابق قبل أن يسمع دوي انفجارات.

وبعد تفتيش الموقع، غادرت قوة الكوماندوز عبر المروحيات.



ويعفور بلدة في محافظة ريف دمشق في سوريا. تقع غربي دمشق. شهدت منطقتها تطورًا عقاريًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وتم فيها تصوير مسلسل باب الحارة الجزء 6 و7.



كما أنها كانت تضم قصورا لكل من ماهر الاسد وقريبه رامي مخلوف، اضافة الى مصانع للكبتاغون واستهدفت اسرائيل سابقاً مرافقا للامين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصرالله على أرضها.