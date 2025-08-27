حين يأتي إلى لبنان وفدٌ أميركي يضمّ خمسًا من كبار الشخصيات، فهذا يعني ذروة الاهتمام الأميركي بلبنان، وباللغة العسكرية والدبلوماسية، يمكن اعتبار ذلك أشبه بـ "إنزال" دبلوماسي أميركي.

الوفد الأميركي ضمّ السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون والموفدين الأميركيين السفير توم برّاك ومورغان أورتاغوس والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق.

حجم الوفد وثقله جعلا الموفد برّاك يقول: "أمامكم اليوم أقوى ثلاثة أشخاص في أميركا والكونغرس".

جميع أعضاء الوفد تحدّثوا، ومن خلال "جوجلة" كلماتهم ومواقفهم، يمكن استخلاص أنّ ما أدلوا به جاء منسّقًا وأشبه بأوركسترا موزَّعة الأدوار بعناية.

مصدر لبنانيّ متابع لاجتماعات أمس ولا سيّما في قصر بعبدا، قال إنّ الحديث داخل الاجتماع شبيه في مضمونه مع التصريحات التي أعلنت في الخارج، وتابع المصدر أنّ نجم اللقاء كان السيناتور ليندسي غراهام الذي ركّز على الزيارة المرتقبة لقداسة البابا للبنان، وتحدّث عن الاتفاقية الدفاعية قائلًا إنه مستعدّ أن يقنع الرئيس ترامب بها إذا وافق لبنان عليها. ومن بين اللقاءات التي عقدت، وصف المصدر اجتماع الوفد الأميركي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأنه من أفضل الاجتماعات التي عُقِدت أمس، على عكس الاجتماع السابق.

السؤال المحوريّ الذي يطرحه المراقبون، خصوصًا بعد الكلام الأميركي من قصر بعبدا أمس، هو: هل يدرِك اللبنانيون حجم التغييرات الحاصلة؟ والتي ستحصل؟ وهل هُم "على أهبّة" الاستعداد لمواكبتها؟

"كلام كبير" قاله الأميركيون، بلغ بأحدهم حدّ القول إنّ ما يحصل أشبه بسقوط جدار برلين.

هل يعي أحدٌ ماذا يعني هذا التشبيه؟ للتذكير، فإنّ سقوط جدار برلين، الذي كان يقسم ألمانيا إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، كان المؤشر الأساسي على سقوط النظام السوفياتي والدول التي كانت تدور في فلكه.

السيناتور غراهام: "حزب اللّه" ملوَّث بدماء الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين

الكلام الأكثر وضوحًا قاله السيناتور ليندسي غراهام، ومن أبرزه: "الجيش اللبناني يبدو وكأنّه المؤسّسة الوحيدة في البلاد التي يفتخر بها الجميع. نحن مقرِّرو اعتمادات وأعضاء في الكونغرس. نحن المموِّلون، نحن نملك المال، والكونغرس منخرط جدًّا في حماية الولايات المتحدة. وأفضل وسيلة لحماية الولايات المتحدة هي أن يكون لدينا شركاء جيّدون. وأفضل وسيلة لامتلاك شركاء جيّدين هي أن يكون هناك جيشٌ مخلصٌ للشعب، لا لجهةٍ أو فئةٍ بعينها. و"حزب اللّه" ليس وفيًّا للشعب. إنّ أجندة "حزب اللّه" ليست أجندة لبنان. لدى "حزب اللّه" أجندة لا تنسجم مع ازدهاركم وبقائكم. ولذلك، أعتقد أنكم كشعب، الشعب اللبناني، تريدون بأغلبية ساحقة مستقبلًا أفضل، مستقبلًا تُنزع فيه أسلحة الميليشيات الفلسطينية وسلاح "حزب اللّه". ومن يحمل السلاح فقط هو الجيش اللبناني. والجيش اللبناني هو المسؤول عن رعاية مصالح الجميع بغضّ النظر عن الطائفة.

وإذا تمكّنتم من تحقيق ذلك، فسيكون أعظم إنجاز في التاريخ الحديث للبنان. هذه مهمة صعبة. إيران اليوم في أضعف حالاتها، وهي لا تسعى لخير، لكن قدراتها تضاءلت بشكل كبير. أمامكم فرصة متاحة الآن. إنّ المملكة العربية السعودية تتحدّث علنًا عن احتمال أن تكون لها يومًا ما علاقة مع إسرائيل، وآمل أن يأتي ذلك اليوم. لذا نصيحتي هي: عندما تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، فإن النقاش الحقيقي يجب أن يكون عمّا سيحدث عندما يقرّر لبنان نزع سلاح "حزب اللّه"، ثمّ تتحدثون بعدها مع إسرائيل.

فعندما يتمّ نزع سلاح "حزب اللّه" على يد الشعب اللبناني، ونقل السلطة من الميليشيات إلى الجيش اللبناني، عبر الشعب وعبر العملية السياسية، عندها سيكون هناك حوار مختلف مع إسرائيل. إنّ "حزب اللّه" ملوَّث بدماء الأميركيين، ودماء الإسرائيليين، ودماء اللبنانيين. لذلك لا تسألوني أيّ أسئلة عمّا ستفعله إسرائيل قبل أن تنزعوا سلاح "حزب اللّه"، إذا تم نزع سلاح "حزب الله"، ستكون لنا محادثات جيدة، وإذا لم يتحقق ذلك فلا معنى للمحادثات".

ما سأقوله لزملائي، هو: لماذا لا نستثمر في الدفاع عن التنوّع الديني في الشرق الأوسط؟ لماذا لا نقيم علاقة مع لبنان نلتزم من خلالها فعليًا بالدفاع عمّا تقومون به؟

برّاك: خطوة مقابل خطوة

الموفد برّاك ربما كان الأكثر جرأة فتوجّه إلى اللبنانيين مخاطبًا وقائلًا: أنتم لم تتحدثوا مع إسرائيل منذ العام 1949، وهذا جنون ولن أدخل في واقع أنه في نهاية المطاف سيكون عليكم التحدّث مع إسرائيل إن كان حول مفاوضات أو تطبيع أو اتفاقية سلام. ولكن هذا هو الطريق للوصول إلى الازدهار والسلام في المنطقة: أن يتحدث الجميع مع بعضهم البعض، وأن تختفي أميركا من هذه الساحة.

إن إسرائيل ستقدّم اقتراحًا مقابلًا عندما تتسلّم الخطة اللبنانية، والخطة التي يعدّها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكريّ لإقناع "حزب اللّه" بإلقاء سلاحه. لا يتحدّث الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن حرب. إنهما يتحدّثان عن كيفية إقناع "حزب اللّه" بالتخلي عن تلك الأسلحة. نحن لا نتحدث عن حرب. نحن نتحدث عن كيفية إقناع "حزب اللّه" بالتخلي عن هذه الأسلحة.

عون: "لبنان ملتزم"

كان لافتًا الموقف اللبناني الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفق ما ورد في البيان الصادر بعد الاجتماع وفيه:

"ثمّن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ما صدر عن أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة إلى ثلاث قواعد هي:

استتباب الأمن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها دون سواها.

ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية وإطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.

صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كلّ الجماعات اللبنانية في إطار نظام تعدّديّ حرّ يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد".

الوفد الأميركي زار أيضًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أولم على شرفه كما زار الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

قضية التجديد لـ "اليونيفيل"

وتبرز في المتابعة قضية التمديد لـ "اليونيفيل" وعلمت "نداء الوطن" أنّ المسوّدة الفرنسية الجديدة الخاصة بالتجديد لقوة "اليونيفيل" قد أرسلت إلى الحكومة اللبنانية للاطّلاع عليها ووضع الملاحظات.

ومن المتوقع أن يتمّ بعد ذلك تحديد موعد لجلسة التصويت للتجديد للقوة. تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تكون المسوّدة قد أخذت في الاعتبار المطالب الأميركية لجهة التجديد لسنة واحدة فقط مع الأخذ في الاعتبار مسألة ترشيد المدفوعات. فالجانب الأميركي لا يبدو أنه قد يتراجع عن مطالبه.

"القوات اللبنانية" تردّ على قاسم

وفي مطالعة مسهبة، ردّت القوات اللبنانية على الأمين العام لـ "حزب اللّه"، فاعتبرت في بيان مفصَّل عبر الدائرة الإعلامية أن الشيخ نعيم قاسم قدّم مطالعة سياسية تتناقض جذريًّا مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية".

إخلاء رياض سلامة

قضائيًا، وفي تطوّر لافت، أصدرت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب إيليا قرارًا بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونصّ القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرّة بحقه. الكفالة وهي الأغلى على الإطلاق في تاريخ لبنان شكّلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها كون أمواله محجوزة في لبنان وخارجه. وقال المحامي مارك حبقه لـ "المركزية": القرار قانوني لكنه تأخر كثيرًا لأنّ موكلي أوقف منذ أكثر من 11 شهرًا احتياطيًا بشكل غير قانوني وغير معلّل. ووضع الكفالة بهذه القيمة غير قانوني.

"نداء الوطن"