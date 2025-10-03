إجتمعت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا، وعرضت مدى التزام اصحاب المولدات التسعيرة الرسمية الصادرة عنها، وبناء عليه أصدرت بياناً ألزمت فيه "أصحاب المولدات الالتزام بتركيب العدادات للمشتركين والتقيد بتسعيرة بلدية صيدا دون اي استثناء، والتي صدرت في بيان سابق وحددت بـ36000 ل.ل. للكيلوات عن شهر أيلول. كما يقع عليهم واجب اصدار فاتورة واضحة يظهر فيها بوضوح اسم وعنوان ورقم هاتف صاحب المولد، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، الاستهلاك الشهري بالكيلوات، سعر الكيلوات المحدد من بلدية صيدا، قيمة الاستهلاك الشهري، قيمة الاشتراك الثابت، المجموع النهائي".

وشددت البلدية على أن "مخالفة التسعيرة او فرض التقنين او مخالفة شروط الايصال يعرض صاحب المولد للانذار بداية وفي حال عدم التجاوب يصار الى الاحالة للنيابة العامة والتغريم وسحب الرخصة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وبمؤازرة امن الدولة"، مشيرة إلى أنها "خلال ايام ستنهي عملية إحصاء المولدات وحجمها ليتم على اساسها اتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم القطاع وفقا للمعايير المحددة من قبل الوزارات المعنية".

وأكدت أن "اللجنة ستدعو كافة اصحاب المولدات للتوقيع على تعهد بالالتزام بكل ما ورد اعلاه تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بحضور محامي البلدية ومندوب وزارة الاقتصاد".

كما طلبت "من المواطنين الذين يرصدون مخالفة للتسعيرة ضمن نطاق صيدا الإداري التواصل مع عضو المجلس البلدي أحمد شعيب على الرقم 03637073. أما المخالفات التي يرصدها المواطنون ضمن أي بلدية من بلديات الاتحاد فيمكنهم التواصل مع البلدية المعنية حيث تم تنسيق الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين بين رؤساء بلديات الاتحاد".

وتمنت البلدية أن "يبادر أصحاب المولدات إلى الالتزام الطوعي بالتسعيرة، وإلا سوف تتخذ البلدية كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تحقيقا للمصلحة العامة".