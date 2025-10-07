نفذت إسرائيل سلسلة من عمليات الاغتيال ضد شخصيات فلسطينية وعربية وإيرانية بارزة، في إطار حربها على غزة وتوسيع نطاق استهدافاتها الإقليمية، منذ 7 تشرين الأول 2023.

في سياق الحرب على غزة، استهدفت إسرائيل العديد من قيادات حركة حماس، أبرزهم:

إسماعيل هنية: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيل في إيران

يحيى السنوار: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

محمد الضيف: قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس

مروان عيسى: قائد عسكري في كتائب القسام

صالح العاروري: نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

سمير فندي: أحد القادة العسكريين في حماس

عزام الأقرع: قائد عسكري في حماس

فيما يتعلق بالشخصيات العربية، استهدفت إسرائيل قيادات في “حزب الله اللبناني”، أبرزهم:

حسن نصرالله: الأمين العام لحزب الله

هاشم صفي الدين: رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله

إبراهيم عقيل: قائد قوة الرضوان في حزب الله

محمد سرور: قائد القوة الجوية في حزب الله

فؤاد شكر: عضو المجلس الجهادي في حزب الله

محمد عفيف: مسؤول وحدة العلاقات العامة في حزب الله

حسن عز الدين: مسؤول منظومة الدفاع الجوي في “وحدة بدر” التابعة لحزب الله

علي كركي: قائد جبهة الجنوب في حزب الله

نبيل قاووق: مسؤول الأمن الوقائي في حزب الله

إبراهيم قبيسي: قائد وحدة الصواريخ في حزب الله

أما على الصعيد الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل عدة شخصيات بارزة، أبرزهم:

محمد باقري: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

عباس نيلفروشان: نائب قائد الحرس الثوري الإيراني

حسين سلامي: قائد الحرس الثوري الإيراني

سعيد إيزادي: قائد فيلق فلسطين في قوة القدس

حسن محقق: نائب استخبارات الحرس الثوري

بهنام شهرياري: قائد في قوة القدس