نفذت إسرائيل سلسلة من عمليات الاغتيال ضد شخصيات فلسطينية وعربية وإيرانية بارزة، في إطار حربها على غزة وتوسيع نطاق استهدافاتها الإقليمية، منذ 7 تشرين الأول 2023.
في سياق الحرب على غزة، استهدفت إسرائيل العديد من قيادات حركة حماس، أبرزهم:
إسماعيل هنية: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيل في إيران
يحيى السنوار: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
محمد الضيف: قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس
مروان عيسى: قائد عسكري في كتائب القسام
صالح العاروري: نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
سمير فندي: أحد القادة العسكريين في حماس
عزام الأقرع: قائد عسكري في حماس
فيما يتعلق بالشخصيات العربية، استهدفت إسرائيل قيادات في “حزب الله اللبناني”، أبرزهم:
حسن نصرالله: الأمين العام لحزب الله
هاشم صفي الدين: رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
إبراهيم عقيل: قائد قوة الرضوان في حزب الله
محمد سرور: قائد القوة الجوية في حزب الله
فؤاد شكر: عضو المجلس الجهادي في حزب الله
محمد عفيف: مسؤول وحدة العلاقات العامة في حزب الله
حسن عز الدين: مسؤول منظومة الدفاع الجوي في “وحدة بدر” التابعة لحزب الله
علي كركي: قائد جبهة الجنوب في حزب الله
نبيل قاووق: مسؤول الأمن الوقائي في حزب الله
إبراهيم قبيسي: قائد وحدة الصواريخ في حزب الله
أما على الصعيد الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل عدة شخصيات بارزة، أبرزهم:
محمد باقري: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.
عباس نيلفروشان: نائب قائد الحرس الثوري الإيراني
حسين سلامي: قائد الحرس الثوري الإيراني
سعيد إيزادي: قائد فيلق فلسطين في قوة القدس
حسن محقق: نائب استخبارات الحرس الثوري
بهنام شهرياري: قائد في قوة القدس