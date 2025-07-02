المركزية - في خطوة لاقت تقديراً، وبعد الإستماع الى الفنان راغب علامة بحضور وكيله المحامي مارك حبقة في الدعوى المقامة عليه من قبل المحامين حسين رمضان وعلي رباح ومجموعة محامين على خلفية تصريح منسوب للفنان علامة يتعلق بالسيد حسن نصرالله، وبعد التحقيق والتأكيد على أنّ المنسوب لعلامة هو مفبرك، وتأكيد الفنان راغب علامة على كامل إحترامه لكافة مكونات الشعب اللبناني بما فيه كافة شهداء الأمة، وبمباركة القاضي ميرنا كلاس التي لعبت دوراً محورياً في هذه المصالحة، تمّ إقفال القضية عبر رجوع المحامين عن دعواهم.

وأكّد المحامون أنّ الفنان راغب علامة يمثل صورة لبنان الجميلة.