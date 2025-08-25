Aug 25, 2025 10:25 PMClock
إعلام عبري: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

أفادت القناة 13 بأن إسرائيل قررت عدم الرد على أحدث مقترحات الوسطاء بشأن صفقة شاملة لوقف الحرب كانت قد وافقت عليها حماس.

ونقلت القناة عن مصادرة مطلعة على المناقشات القول: "نتنياهو مهتم بدراسة إمكانية احتلال غزة ومعرفة رد فعل حماس".

ومن المتوقع وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، أن يتناول اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قضايا أخرى وليس مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

وذكرت القناة أنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل على مقترح الصفقة الذي وافقت عليه حماس وقد وجّهت رسالة واضحة للوسطاء مفادها أن ما هو مطروح على الطاولة هو فقط خطة شاملة.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم بدراسة إمكانية احتلال غزة، ومعرفة رد فعل حماس على مثل هذا التطور.

وأفاد المصدر، بأن خطة ويتكوف المحدثة التي نوقشت مؤخرا لا تناسب نتنياهو.

المصدر: سكاي نيوز

