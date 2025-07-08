Jul 8, 2025 10:10 PMClock
اقليميات
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اتفاقية أمنية بين نتنياهو والشرع برعاية ترامب في البيت الأبيض

أفادت قناة "سكاي نيوز" ان وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر سوري لم تسمّه، أن "اتفاقًا أمنيًا بين سوريا وإسرائيل يُعتبر الخطوة الأولى نحو اتفاقية سلام شاملة وتطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الجهود تتم برعاية الإدارة الأميركية".

وبحسب التقارير، يُتوقّع عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، في البيت الأبيض، حيث سيتم التوقيع على الاتفاقية الأمنية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورجّحت المصادر نفسها أن يتم اللقاء المرتقب بين الشرع ونتنياهو قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل، في حال توافرت الظروف السياسية الملائمة.

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