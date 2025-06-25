أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الاسرائيلية بأن تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، كشفت عن حوار مباشر بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، وليس فقط عبر قنوات غير مباشرة كما كان معروفًا سابقًا.

وقال هنغبي إنه هو نفسه يدير هذا الحوار مع شخصيات سياسية سورية باسم الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل تنسيقًا أمنيًا وسياسيًا.

وأكد هنغبي أن سوريا ولبنان مرشحان للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك حوارًا يوميًا وعلى جميع المستويات بين إسرائيل وسوريا، موضحًا بأن هذا الحوار يشمل قضايا مشتركة بما فيها التحدي الإيراني.

عند سؤاله عن إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في الجولان، أجاب: "إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر".