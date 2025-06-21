وسط الهجمات المستمرة لليوم العاشر، أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة للبحرية الإيرانية في بندر عباس وميناء لنجة.

وأضافت أن غارة إسرائيلية ضربت قاعدة عسكرية جنوب طهران.

كما ذكرت وجود أنباء عن تعرض حاويات وسفن بحرية لهجوم في ميناء بندر عباس.

بدورها، نقلت وكالة تسنيم، أن الدفاعات الإيرانية دمرت الطائرات الإسرائيلية في بندر عباس.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف سلاح البحرية الإيرانية بهجمات على قاعدة في بندر عباس.

وكشفت أن السفينة المستهدفة في بندر عباس استخباراتية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

كذلك نقلت عن مصادر أن إضعاف البحرية الإيرانية سيقلل من خطر طهران إذا ضربتها أميركا.

جاء هذا بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر من أسبوعين إلى 3 إذا لم تنضم أميركا للحرب.

فيما نقلا "الححدث عن مصادربأن " إسرائيل تحاول تدمير سلاح البحرية الإيراني لمنعه من غلق مضيق هرمز".