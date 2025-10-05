آخر الأخبار
Oct 5, 2025 7:54 PM
اقليميات
إسرائيل تعترض مسيّرة أطلقت من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض في سماء إيلات مسيّرة أطلقت من اليمن.
وسائل إعلام: إسرائيل ترحّل غريتا ثونبرغ وناشطين آخرين من "أسطول الص...
2025-10-06 09:10:16
اقليميات
محادثات إسرائيل وحماس تنطلق في مصر!
2025-10-06 08:54:54
اقليميات
أول برلمان في سوريا بلا "فلول" الأسد.. وحضور خجول للنساء
2025-10-06 08:40:02
اقليميات
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: ما بعد إطلاق سراح الرهائن مراحل ستكون أصعب وأكثر تعقيدا
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية عن مطالب حماس بضمانات: هناك رغبة قوية من ترامب وإدارته في إنجاح الخطة
سلسلة اجتماعات لوزير الاشغال
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل لشرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى
اللبنانية الاولى: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقوم بدور استراتيجي في لبنان
تفكيك شبكة لسرقة وتهريب الدراجات الآلية
خيارات بديلة بعد استنفاد الوسائل المؤسساتية لاقتراع المغتربين للـ128
توم برّاك: زرتُ شمال شرق سوريا برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية وأجرينا محادثات معمقة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي
"الوطنيين الأحرار": مواقف شمعون عتاب على قدر المحبة
استخدام الـ AI يزيد من استهلاك الكهرباء... هل يحذو لبنان حذو أوروبا؟
فياض: البعض يدفع نحو الانقسام ويحول القانون لأداة استرضاء للخارج
معلومات: لا سحب لرخصة جمعية "رسالات" نتيجة الجلسة بل ستُترَك الأمور لدى وزير الداخلية بانتظار الإجراءات القضائية بحق المخالفين
دوليات
ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار "أوبك+"
صحة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت يوميا؟
هل تعرف الوقت المثالي لتناول الموز؟
في شهر التوعية بسرطان الثدي... "الصحة العالمية" تحذّر: انتبهوا لهذه العلامات
"اليسوعية" و"غلوب مد" يتعاونان لإطلاق برنامجي دبلوم في الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة
في شهر التوعية على سرطان الثدي.. علاج ثوري جديد يعيد الأمل لكثيرات؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
