إسرائيل تعترض مسيّرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض في سماء إيلات مسيّرة أطلقت من اليمن.

