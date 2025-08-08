عُثر اليوم الجمعة على جثة شاب من الطائفة الشيعية ملقاة قرب بلدة تل أغر شمال شرقي حمص، عقب اختطافه مع أسرته يوم أمس الخميس على يد مجموعة مسلحة مجهولة، وفق ما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وبحسب المعلومات التي أوردها المرصد، "فقد تعرض منزل الضحية في قرية الأمينية شمالي حمص، لاقتحام من قبل مسلحين مجهولين اختطفوا الشاب مع والديه وشقيقه، قبل أن يطلقوا سراح أفراد العائلة عدا الشاب، الذي وجد مقتولاً اليوم".

وأوضح المرصد السوري أن "هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد حالات التصفية والقتل في عموم المناطق السورية مع استمرار الإفلات من العقاب".

ووفقاً للمرصد، بلغ عدد ضحايا "السلوكيات الانتقامية والتصفية" منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 919 شخصاً، هم: 870 رجلاً، 31 سيدةً، و 18 طفلاً.