وقع إشكال في شارع المطران بمدينة طرابلس، تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم شخص يدعى "م.ب" على إطلاق النار باتجاه "ص.ق" داخل محل الأخير. أسفر الحادث عن إصابة "ص.ق" في يده، فيما فرّ مطلق النار من المكان.

وفي أعقاب الحادثة، أقدم والد المصاب "م.ق" على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي. وقد تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات من تعقّب مطلق النار "م.ب" وتوقيفه، وقد أُحيل إلى التحقيق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى أسباب شخصية.