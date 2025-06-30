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Jun 30, 2025 6:03 AMClock
عدل وأمن
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إطلاق نار على عناصر من الجيش اللبناني... توقيف أشخاص ومصادرة مخدرات

المركزية- قالت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه في بيان امس الاحد انه "على أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ 25 / 6 / 2025 في مخيم صبرا وشاتيلا بين عصابات لترويج المخدرات، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة زبدين- النبطية وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.). وقد بادر الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية فردوا بالمثل من دون وقوع إصابات"، مشيرةً إلى أنه "ضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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