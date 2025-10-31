المركزية- أطلقت مجموعةُ غلوبالكوم (Globalcom) رسميًّا شركةَ Enterprise and Networking Solutions (ENS)، وذلك خلال احتفالٍ رسميّ أُقيم في متحفِ سرسق في بيروت.

حضر الاحتفالَ وزيرِ الدولةِ لشؤونِ التكنولوجيا والذّكاءِ الاصطناعيّ الدكتور كمال شحادة، ومعالي وزيرِ الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسّى، والسيّدين أنطوان فاضل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ATG، ومارون شمّاس، رئيس مجلس إدارة شركة IDM، إلى جانب عددٍ من الشخصيّات الرسميّة، والمدراء العامّين، ورؤساء الشركات، وممثّلي قادة الأجهزةِ الأمنيّة، بالإضافة إلى كوادر مجموعة غلوبالكوم وممثّلي وسائل الإعلام.

أُقيم الحدثُ تحت شعار "Shaping the Future"، ليُعلن ولادةَ أوّلِ شركةٍ لبنانيّة تُقدّم منظومةً متكاملةً من الخدماتِ المُدارةِ والمُبتكرةِ من الجيلِ القادم، المعروفةِ باسم Next Generation Managed Services. وتُقدّم الشّركةُ جيلًا جديدًا من الحلولِ التقنيّةِ المتكاملةِ، تجمع تحت مظلّةٍ واحدةٍ مجالاتِ الاتّصالِ الشبكيِّ (Network Connectivity)، والحوسبةِ السّحابيّةِ (Cloud Computing)، والأمنِ السيبرانيِّ (Cybersecurity).

افتُتحَ الاحتفالُ بالنشيدِ الوطنيِّ اللّبناني، تلاه كلمة افتتاحيّة لمعالي الوزير د. كمال شحادة، أعلن فيها أنّ "إطلاقَ هذه الشركةِ يُجسّدُ الإبداعَ والمبادرةَ اللّذين لطالما ميّزا مجموعةَ غلوبالكوم على مدى العقود، وهو دليلٌ على الثقةِ بمستقبلِ التكنولوجيا في لبنان. إنّ جمعَ حلولِ الذكاءِ الاصطناعيّ، والأمنِ السيبرانيّ، والحوسبةِ السّحابيّةِ تحتَ مظلّةٍ واحدةٍ يُعبّرُ عن رؤيةٍ واضحةٍ لمستقبلِ السّوقِ اللّبنانيّ. نحنُ نبني جمهوريّةً رقميّةً تُركّزُ على خدمةِ المواطنِ بشكلٍ أفضل، ويقودُها قطاعٌ خاصٌّ مبدعٌ ومُبتكِر."

من جهتها، صرّحت السّيّدةُ رنا زخّور، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامّة لمجموعةِ غلوبالكوم، أنّ “إطلاقَ شركةِ ENS يُعبّر عن إيمانِ المجموعةِ العميقِ بقدرةِ لبنان على الابتكار، رغم كلِّ التحدّيات.” وأضافت: “نُقدّم اليوم كيانًا رقميًّا جديدًا، وُلِدَ من خبرةٍ طويلةٍ في مجالِ التكنولوجيا والاتّصالات، وبُني خصّيصًا على ركيزتين أساسيتين ألا وهُما المرونةُ والثقة.” كما شدّدت أنّ "هدفَ الشّركةِ هو دعمُ الشركاتِ اللّبنانيّةِ لتُواكبَ النّموَّ الرّقميَّ العالميَّ، وتمكّنَها من إدارةِ بنيتِها التحتيّةِ بكفاءةٍ وطمأنينةٍ."

أمّا السيدةُ ديما صالح، مديرةُ المنتجاتِ في الشركة، فقد قدّمت عرضًا تفاعليًّا بعنوان "Business Unusual: The Blueprint for Digital Resilience"، استعرضت خلاله أبرزَ التحدّيات التقنية التي تواجه المؤسسات في عصرِ الذكاءِ الاصطناعيّ، وكيفيّةَ بناء منظوماتٍ رقميّةٍ مرنةٍ ومتكاملةٍ قادرةٍ على التكيّفِ مع المتغيّراتِ المستمرّة.

تميّز العرضُ بتفاعلٍ مباشرٍ مع الشخصيّةِ الافتراضيّة Octavia، المساعدِ الصوتيّ الذكيّ لشركة ENS، التي شاركت في الحوار لتوضيح مفهوم "المرونة الرقميّة" بطريقةٍ مبتكرةٍ وشيّقة، عاكسةً التكاملَ بين الإنسانِ والتكنولوجيا في فلسفة الشركة. وقالت صالح في كلمتها إنّ "ENS ليست مجرّد مزوّدِ خدمةٍ، بل شريكٌ تقنيٌّ دائمٌ يُدير ويحمي البنيةَ التحتيّةَ الرّقميّةَ بطريقةٍ استباقيّةٍ تضمنُ الأداءَ والاستمراريّةَ، وتحوّلُ التعقيدَ إلى وضوحٍ والثقةَ إلى واقعٍ يوميٍّ"، مضيفةً أنّ الشركةَ "تمنحُ المؤسساتَ القدرةَ على التحكّم والبقاء في طليعة التحوّل الرقميّ من خلال بنيةٍ ذكيّةٍ ومتصلةٍ تتعلّمُ وتتكيفُ باستمرار."

تُغطّي خدماتُ شركةِ ENS ثلاثةَ مجالاتٍ رئيسيّةٍ، وهي أوّلا، خدماتُ الحوسبةِ السّحابيّةِ (Cloud Computing)، والتي تشمل التّرحيلَ (Migration)، الاستضافةَ (Hosting) ، والمراقبةَ (Monitoring) ؛ ثانيًا، خدماتُ الشّبكاتِ والاتّصالاتِ (Network and Communication Services)، حيث تُوفّرُ الشّركةُ حلولَ اتّصالاتٍ عاليةِ الأداء، تضمنُ الاستمراريّةَ والموثوقيّةَ؛ وثالثًا، خدماتُ الأمنِ السيبرانيِّ (Cybersecurity) ، التي تُقدّم حمايةً استباقيّةً من التهديداتِ الرقميّةِ من خلالِ مراكزَ عملياتٍ أمنيّةٍ متقدّمةٍ وخدماتٍ تقنيّةٍ متخصّصةٍ.



بُنيت شركةُ ENS الجديدةُ على أربعِ ركائزَ مترابطةٍ تُشكّل جوهرَ خدماتِها التقنيّةِ؛ تبدأ من البساطةِ عبرَ طبقةٍ ذكيّةٍ واحدةٍ تُديرُ جميعَ العمليّاتِ التقنيّةِ بسهولةٍ وكفاءةٍ؛ مرورًا بالتّشغيلِ الآليِّ الذي يُتيحُ معالجةَ الأعطالِ قبل أن تتفاقمَ من خلالِ أنظمةِ مراقبةٍ وتشغيلٍ استباقيّةٍ؛ وصولًا إلى الأمانِ المتكاملِ الذي يضمنُ حمايةً من الداخلِ عبر التحقّقِ الدّائمِ من كلّ مستخدمٍ وكلِّ اتّصالٍ؛ وانتهاءً بالمرونةِ في التّعافي التي تُُمكّنُ الأنظمةَ من استعادةِ عملِها بسرعةٍ عند حدوثِ أيّ خللٍ.



إنّ إطلاقَ شركةِ ENS يُجسّدُ التزامَ المجموعةِ بتقديمِ حلولٍ رقميّةٍ محليّةٍ بمعاييرَ عالميّةٍ. فهذه الشّركة الجديدة تنضمّ الى شركات شقيقة رائدة في المجموعةُ مثل GDS، IDM، Cyberia, Cablevision، Right & Rights. ومن خلالِ ENS أصبح بإمكانِ المجموعةِ تقديمُ نموذجٍ كاملٍ يربط بين الاتّصالِ، والحمايةِ، والأداءِ تحت مظلّةٍ تشغيليّةٍ واحدةٍ. وهذا الأمرُ يُشكّل خطوةً حقيقيّةً نحو مستقبلٍ رقميٍّ أكثرَ استقرارًا وثقةً. بالإضافةِ إلى ذلك، تسعى غلوبالكوم، عبرَ إطلاقِ الشّركةِ، للاستجابةِ لحاجةِ السّوقِ المتزايدةِ إلى حلولٍ تقنيّةٍ متكاملةٍ وآمنةٍ ومرنةٍ، خاصّةً في ظلِّ التّعقيدِ المتنامي للبُنى التحتيّةِ الرّقميّةِ والحاجةِ إلى شركةٍ موثوقةٍ تتولّى هذه المهامَّ عن الزّبائنِ.



شهد الحفلُ عرضَ فيديو رسميٍّ قصيرٍ للشّركةِ، الذي قدّم فكرةً مُستوحاةً من رمزِ الأخطبوطِ، الذي اتّخذته الشّركةُ الجديدةُ شعارًا يُعكس الذّكاءَ، والتّكيّفَ، والتّكاملَ في العالمِ الرّقميّ. تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ عريفَة الاحتفالِ كانت شخصيّةً رقميّةً مبنيّةً على الذّكاءِ الاصطناعيِّ، أُطلِقَ عليها اسمُ "أوكتافيا"، وهي عبارةٌ عن مساعدٍ صوتيٍّ ذكيٍّ مدعومٍ بالذّكاءِ الاصطناعيِّ.