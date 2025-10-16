Oct 16, 2025 5:03 PMClock
إضراب تحذيري للقطاع العام الخميس بدعوة من روابط الموظفين والعسكريين المتقاعدين

 صدر عن تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون) بيان جاء فيه: “عُقِد اجتماع نقابيّ ضمّ روابط القطاع العام، تداول المجتمعون في الأمور التي تهمُّ القطاع العام، وبخاصة لجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور الى حدود الـ20 % من قيمتها التي كانت في العام 2019، “وتهريب” رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8% من الراتب عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة، وتجاهل الحكومة المتمادي لمطالب القطاع العام، العاملين والمتقاعدين، وعدم تنفيذ الوعود التي قطعتها  تقرَّر:

التوقُّف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الابتدائية والمهنيات الرسمية كافّةً نهار الخميس الواقع فيه 23/10/2025  والدعوة الى مؤتمر صِحافيّ يعقد في مبنى المدرسة الفندقية الدكوانة الساعة 11 صباحا ودعوة الموظفين وافراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين الى  المشاركة.

