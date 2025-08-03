شهدت بلدة ببنين في قضاء عكار إشكالاً عنيفاً بين أفراد من عائلتي “م” و”ط”، تطوّر إلى تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين وُصفت حالتهما بالحرجة”، بحسب معلومات “الجديد”.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الإشكال ناجم عن خلاف سابق بين الطرفين، وقد تسببت الأعيرة النارية العشوائية بحالة من الذعر بين الأهالي وشلل شبه تام لحركة السير على الطريق العام في البلدة.

وعملت وحدات من الجيش اللبناني على التدخل السريع، حيث قامت بتطويق مكان الإشكال والسيطرة على الوضع، وإعادة الهدوء الحذر إلى المنطقة.

ونُقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، ووصفت حالات بعضهم بالمستقرة، في حين أفادت مصادر طبية أن أحد المصابين في حالة حرجة جداً.