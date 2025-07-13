وقع مساء أمس إشكال مأساوي بالقرب من أحد الشاليهات في منطقة بلاط – جبيل، بعدما تطوّر خلاف زوجي إلى تضارب وتدافع بالأيدي، انتهى بسقوط أحد الأطراف من علوّ يزيد عن عشرة أمتار، ما أدى إلى وفاته.

وبحسب ما أفاد شهود عيان، فقد نشب خلاف حاد بين المدعو "ب.م" وزوجته "س.ه" نتيجة مشاكل زوجية بينهما، ليتدخّل على إثره شخص مقرّب من الزوجة يُدعى "ج.ن"، ما زاد التوتّر بين الأطراف، وتحوّل إلى تضارب وتدافع بالأيدي.

وخلال الاشتباك، سقط "ب.م" من مكان مرتفع يتجاوز العشرة أمتار، ما أدّى إلى إصابته بجروح وكسور بالغة. ونُقل إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

فيما فرّ "ج.ن" إلى جهة مجهولة، قبل أن تتمكّن القوى الأمنية من تعقّبه وتوقيفه بعد وقت قصير، واقتياده إلى التحقيق.

كما حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وأوقفت الزوجة "س.ه"، وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الإشكال وتحديد المسؤوليات.