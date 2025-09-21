انشغل اللبنانيون بمتابعة الحراك الديبلوماسي المكثف الذي يشهده لبنان بين انتظار وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس المتوقع الأحد، والحراك اللافت للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي فاحت منه رائحة إيجابية في ما يتعلق بالمساعدات والاستثمارات السعودية في لبنان المشروطة بتحقيق الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة.

التوقيت البارز لبن فرحان، جاء عبر زيارة رئيس الجمهورية والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ورئيس الحكومة نواف سلام. وإن دلّت هذه الجولة على شيء فعلى اهتمام سعودي وحرص من المملكة على دعم العهد الجديد واستعادة الدولة الآمنة لشعبها، مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الشرعية، وفق ما تفيد مصادر متابعة.

وفي السياق، تشدد مصادر عبر "الأنباء" الإلكترونية على أنَّ مروحة اللقاءات تمحورت بالتزامن مع عودة الدولة إلى لبنان، حول عودة لبنان إلى الحضن العربي أيضاً، إذ إن بن فرحان أكد جهوزية المستثمرين العرب وترقب عودتهم عندما تصبح الأمور في مسارها، على أن تنجز خطة حصر السلاح أولاً، وتطبيق الإصلاحات، إذ إن ما من حديث عن مؤتمرات دعم للبنان ما لم يُنفذ المطلوب منه.

المصادر لفتت إلى أن اللقاءات اتسمت بالإيجابية تحديداً الاتصال مع الرئيس بري وتقدير دوره في المرحلة الأخيرة.