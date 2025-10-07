أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء أن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم، محاولتي تسلّل بوساطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة".

وأضاف: "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وجرى تحويلهما إلى الجهات المختصة".

وفي وقت سابق اليوم، صرّح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني أن شظايا جسم تفجر جوا سقطت في مدينة العقبة جنوبي المملكة.

وقال المصدر إنه لم تقع أية إصابات تذكر، فيما لحقت أضرار مادية بمركبة واحدة.

وأكّد المصدر أن الأجهزة المعنية والفرق المختصة من القوات المسلحة والأمن العام تحركت للموقع للتعامل مع الحادثة التي فُتح تحقيق للوقوف على حيثياتها.