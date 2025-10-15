بعد بلبلة تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة بعد اتفاق إنهاء الحرب ووقف النار، علّقت إسرائيل مجدداً.

إعادة الرهائن

فقد أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في غزة".

كما أردفت قائلة "لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهداً حتى يعود رهائننا".

إلى ذلك، شددت على موقف الحكومة الإسرائيلية بألا تحكم حماس غزة بعد الآن، قائلة: "نتمسك بألا تشكل غزة أي تهديد مرة أخرى".

جاء هذا بعدما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش لن يهدأ له بال حتى يعيد جميع الرهائن، معتبراً أن هذا "واجب أخلاقي ووطني".

وأضاف زامير في مراسم تسليم وتسلم قيادة الفيلق الشمالي "بالتنسيق مع المستوى السياسي، سنصر ونقف بحزم فيما يتعلق بالالتزام بجميع الاتفاقيات".

أتت هذه التطورات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن إحدى الجثث التي تسلمها، مساء الثلاثاء، من قطاع غزة لا تنتمي لأي من الرهائن.

وأكد في بيان أن إحدى الجثث الأربع التي تسلمها من حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

لكن مصادر عسكرية إسرائيلية، أكدت أن حركة حماس لم تتعمد تسليم إسرائيل جثة خاطئة، وفقاً لـ"القناة 12".

كما أعربت المصادر ذاتها عن أملها بأن تسلم حماس إسرائيل مزيداً من الجثث اليوم.

20 رفاتاً في غزة

يذكر أن عائلات الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المتوفين، والذين كانت جثثهم من بين الجثث الأربع التي أُعيدت إلى إسرائيل، مساء الثلاثاء، كشفت عن هوياتهم وهم: أورييل باروخ، وتومير نمرودي، وإيتان ليفي.

وأعيدت جثامين 8 رهائن متوفين إلى إسرائيل، 4 الاثنين الماضي، و4 مساء الثلاثاء، بينها واحدة لم يعترف بها الجيش الإسرائيلي، ليبقى لدى حماس رفات 21 رهينة أخرى.