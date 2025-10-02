قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستُرحِّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.



وجاء في بيان الوزارة على منصة إكس "ركاب حماس-الصمود على يخوتهم وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة"، وذلك بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتلت قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء، لتعترض احتجاجا أصبح أحد أبرز الجهود لرفض الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وأظهر فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحققت منه رويترز، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.

واوضحت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أنه “تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.. غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة”.

ويتألف “أسطول الصمود”، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.