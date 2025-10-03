أدخلت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، الخميس، سيارة مدنية على طريق الجرمق-الخردلي جنوب لبنان، وأودت بحياة المهندسيْن أحمد سعد ومصطفى رزق (من بلدة كفر رمان)، مشهداً جديداً في مسار التصعيد، إذ بدت إسرائيل كأنها انتقلت من ضرب البنية العسكرية لـ«حزب الله» إلى استهداف المؤسسات المرتبطة بالحزب.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنّ «المهندسيْن كانا في مهمة كشف عن الأضرار الناجمة عن الغارات السابقة لصالح شركة (معمار)»، حين حصول الاستهداف. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ الاستهداف «أسفر أيضاً عن سقوط جريح»، وتلا الغارة تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بلدات أرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق.

قنابل صوتية ورسائل نفسية

وفي موازاة الغارة على سيارة «معمار»، واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية استعراض قوتها في الجنوب، فقد ألقت مسيّرة قنبلة صوتية على بلدة كفركلا، وأخرى على بلدة مركبا الحدودية، في حين رُصدت مسيّرة ثالثة وهي تلقي قنابل صوتية في محيط بلدة مارون الراس، استهدفت جرافتين في أطرافها الجنوبية ومحيط الحديقة العامة. هذه الرسائل الميدانية، وفق مصادر ميدانية، تهدف إلى إبقاء الحدود الجنوبية تحت ضغط نفسي دائم، عبر المزج بين الغارات الفعلية والتحرشات الصوتية المتكررة.

تغيير هوية المستهدفين

ويعكس استهداف المهندسين تغييراً في أهداف الاستهدافات الإسرائيلية، إذ رأى العميد المتقاعد، حسن جوني، أن ما حصل يشي بأن «الغارات لم تعد تستهدف بالضرورة عناصر أو قيادات عسكرية في (حزب الله) فحسب، بل باتت إسرائيل تلاحق مدنيين ومؤسسات لوجيستية ومدنية لها علاقة بـ(حزب الله)».

وقال جوني لـ«الشرق الأوسط»: «في الحالات السابقة كان الإسرائيليون يقولون إن المستهدفين مسؤولون عسكريون، أما اليوم فكان المستهدفون مهندسين يعملون في إعادة الإعمار، وهذا مؤشر واضح على نية استهداف كل ما يتصل بالبنية المدنية واللوجيستية للحزب».

دلالات الاستهداف

وفيما لفت جوني إلى «أنّ طبيعة هذا الاستهداف مختلفة، إذ إن المستهدفين مهندسان من شركة إنشاءات، شركة (معمار) التاريخية التي تعمل مع (جهاد البناء) التابعة للحزب في عمليات الإعمار».

وأضاف: «هؤلاء المهندسون كانوا يؤدّون مهام هندسية مرتبطة بكشف الأضرار والتحضير لإعادة الإعمار، ومن ثم فإنّ تحرّكهم في الجنوب كان ضمن جهود تمهيدية لإعادة الإعمار، ومن الواضح أن دورهم هو الذي تعرّض للاستهداف».

وعن الرسالة الإسرائيلية الثانية من الاستهداف، أشار جوني إلى أنّ دلالاتها تُفيد بأن «كل ما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار في جنوب لبنان محظور في هذه المرحلة، وأن أي خطوات إنشائية ستبقى مشروطة بتسويات وترتيبات سياسية».

أما مكان الاستهداف عند جسر الخردلي، المنطقة الفاصلة بين جنوب الليطاني وشماله، فله دلالته أيضاً؛ إذ عدّ جوني أنّ «هذه النقطة لم تكن عشوائية -فالطريق من كفر تبنيت إلى مرجعيون طويل- وكان بالإمكان استهداف السيارة في أي نقطة منه، لكن الاختيار وقع على محيط الخردلي، ما يُشير إلى رسالة مفادها أن هذه المساحات ستبقى خاضعة للمعادلة التي يفرضها الإسرائيلي».

مرحلة معقّدة

أما عن سيناريوهات المرحلة المقبلة، فأفصح جوني أنّ «كلّ ذلك يندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية اعتمدت منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لم تلتزم به»، ورأى أن الوجهة الإسرائيلية تتمثّل في «الاستمرار في القتل اليومي وإيجاد حالة ضغط وخنق يومية على (حزب الله) والدولة اللبنانية، مع تطوير الأهداف بتدرّج كما رأينا في هذه العملية».

وأضاف: «الأمور مرشحة للتفاقم، لا سيما مع الحديث عن احتمال نجاح تسوية في غزة، إذ قد يتيح ذلك لإسرائيل مزيداً من التركيز على الجبهة اللبنانية، التي تعدّ أن حسابها لم يُحسم بعد، كما يُشير قادة إسرائيليون. وفي هذا السياق تبدو الولايات المتحدة متماهية إلى حدّ ما مع الأهداف الإسرائيلية، وما جسّده موقف المبعوث الأميركي توم برّاك مؤخراً».

«معمار» بين الغارة والعقوبات

وأعاد الاستهداف إلى الواجهة اسم شركة «معمار» التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2020، متهمةً إياها بأنها «مملوكة أو موجهة من (حزب الله)»، وبأنها حصلت على عقود حكومية بمساعدة وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، وحُوِّلت أرباحها إلى المجلس التنفيذي للحزب.

ويرى خبراء «أن الضربة الجوية الأخيرة تكشف توجهاً إسرائيلياً متدرجاً نحو ضرب المؤسسات التي تُشكّل امتداداً لنفوذ الحزب داخل الاقتصاد والدولة، في موازاة الضغط الأميركي عبر العقوبات المالية».

ووفق العقوبات الأميركية، «يشرف القيادي في الحزب سلطان خليفة أسعد، المدير السابق لـ(جهاد البناء) على عقود المشروعات العامة التي مُنحت إلى (معمار)».

"الشرق الأوسط"