عقب غارات إسرائيلة استهدفت ريفي درعا والسويداء وطالت مواقع وتجمعات عسكرية لقوات وزارة الدفاع السورية، قال مسؤول إسرائيلي للقناة 14: "نأمل ألا نضطر لدخول بري في جنوب سوريا ولا نستبعد ذلك".

تصريح المسؤول الإسرائيلي تزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء جراء اشتباكات بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السوريّة وعناصر من عشائر البدو من جهة، والمسلحين المحليين الدروز من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخرجت العديد من خطوط الكهرباء الرئيسية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي في أحياء مدينة السويداء وريفها الغربي، بالتوازي مع توقف محطات ضخ المياه، ما حرم الأهالي من المياه.

بالتوازي مع إغلاق المحال التجارية، تشهد الأسواق في مدينة السويداء شللاً شبه كامل، حيث أغلقت غالبية المحال التجارية أبوابها خشية استهدافها بالقذائف أو السرقة، وسط نزوح عدد كبير من العائلات من المناطق القريبة من خطوط التماس، خاصة في بلدات المزرعة، كناكر، والثعلة.

وبحسب المرصد، تُسجَّل مخاوف حقيقية من نفاد المواد الغذائية الأساسية والأدوية، في ظل تعذّر إيصال الإمدادات من خارج المحافظة بسبب التوتر الأمني وإغلاق الطرقات الرئيسية.

وبلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني في السويداء منذ صباح الأحد 13 تموز، 203 قتيلاً.