أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بأن إسرائيل ستعلّق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بعد أن اتهمت الحكومة حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "نتنياهو قرر إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية ردا على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار".

وكشفت القناة 12: "في أعقاب انتهاكات حماس، المستوى السياسي تبنّى توصية الجيش الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر".

وعلّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار نتنياهو بالقول: "أُثني على قرار رئيس الوزراء بوقف المساعدة الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف: "هذه المساعدات لا ينبغي أن تُستأنف، نعم للحرب — وفي أقرب وقت".

وجاء القرار بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بالمسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عقب تجدّد العنف في جنوب قطاع غزة الأحد، بعد تسعة أيام من الهدوء النسبي.

وأصدر نتنياهو تعليمات للجيش "بتحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة"، متهما حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.

لكن حماس ردت بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وأنها ليس على علم بوقوع اشتباكات في رفح. واتهم عضو مكتبها السياسي عزت الرشق إسرائيل بـ"خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها".

هذا وكشف موقع "أكسيوس" أن إدارة دونالد ترامب تسعى جاهدة لمنع وقوع المزيد من الحوادث بين إسرائيل وحماس، والتي قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على "الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس".

كما أشار "أكسيوس" إلى أن "مصر قطر وتركيا تبذل جهودا مع حماس في محاولة لمنع تصعيد إضافي في غزة".