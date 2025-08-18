فتحت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح من الجانب المصري، ضمن القافلة رقم 17 المرسلة إلى قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد وتمكنت القافلة من إدخال 50 شاحنة عبر فوجين متتاليين، تم تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ضمن الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية.

وتنص الآلية على أن تخضع شاحنات المساعدات للتفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم قبل إدخالها إلى غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم.