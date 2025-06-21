أعلنت إسرائيل، يوم السبت، أنها أحبطت محاولة إيرانية لشن هجوم على مواطنين لها في قبرص، بمساعدة السلطات في نيقوسيا.



وقال وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة اكس "الحرس الثوري الإيراني حاول تنفيذ هجوم ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص"، مضيفا "بفضل جهود سلطات الأمن القبرصية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تم إحباط الهجوم الإرهابي".

وتعد قبرص نقطة عبور لآلاف الإسرائيليين، إما في انتظار إعادتهم إلى الدولة العبرية وإما بعد مغادرتهم لها. ووصلت أول سفينة من قبرص، على متنها 1500 إسرائيلي، إلى ميناء أشدود في إسرائيل الجمعة.

وبعد أن أُغلقت المطارات الإسرائيلية وأُلغيت الرحلات الخارجية إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، علق في الخارج ما بين مئة الف و150 الف إسرائيلي، وفقًا لبيانات وزارة المواصلات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، عاد الآلاف إلى البلاد عبر رحلات نظّمتها شركة "العال" الإسرائيلية وشركة "أركيا" للطيران المنخفض الكلفة. وتم استخدام لارنكا في قبرص كمركز رئيسي للعبور، إلى جانب أثينا، روما، ميلانو، وباريس.

في موازاة ذلك، أعلنت الشرطة القبرصية، السبت، أنها اعتقلت شخصا بتهم تتعلق بـ"التجسس" و"الإرهاب"، في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به له صلات بإيران.

وأشارت الشرطة إلى "أسباب تتعلق بالأمن القومي"، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس أن الرجل مواطن بريطاني.

وبعد مثوله أمام محكمة مدينة ليماسول في جلسة مغلقة، أودع المشتبه به السجن على ذمة التحقيق لمدة ثمانية أيام بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق، من بين أمور أخرى، بالإرهاب والتجسس".

ولم يتضح ما إذا كان ذلك مرتبطا بالمخطط المفترض الذي ذكره وزير الخارجية الإسرائيلي.