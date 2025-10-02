أعلن أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إلى قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء اعتراض سفنه "من قبل القوات البحرية الإسرائيلية"، بحسب ما جاء في بيان.

وقال الأسطول: "حوالي الساعة 20,30 بتوقيت غزة (17,30 بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض عدة سفن من أسطول الصمود بشكل غير قانوني والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المياه الدولية، بما في ذلك ألما وسيريوس".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن "سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في الأسطول"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "انتهاء السيطرة على سفن الأسطول سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم".

قبل ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "البحرية الإسرائيلية أمرت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بتغيير مساره نحو ميناء أسدود الإسرائيلي حيث يمكن تفريغ المساعدات ونقلها إلى القطاع"، مضيفة أن "إسرائيل أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة عمليات عسكرية نشطة ويخترق حصارا بحريا قانونيا".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لاتصال إحدى مجندات الجيش بمنظمي الأسطول لإبلاغهم بالأمر.

وكان منظمو الأسطول قالوا إن من المتوقع أن تبدأ القوات البحرية الإسرائيلية في اعتراض عشرات القوارب التابعة للأسطول قريبا، وأشاروا إلى إعلان حالة التأهب أُعلنت على متن قوارب الأسطول التي تسعى إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكروا أن سفن إسرائيلية اقتربت من موقع الأسطول على بعد حوالي 10 أميال، في تطور خطير مع اقتراب الأسطول من منطقة الحصار البحري، مضيفين: "رصدنا على أجهزة الرادار أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية تبعد مسافة 3 أميال بحرية فقط عن موقعنا".

من جهتها، دعت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس في وقت سابق اليوم إلى التصرف بمسؤولية، وحذّرت من أن "دخول أسطول الصمود منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يعرض حياة كثيرين للخطر".

وأشارت الوزيرة إلى أن "السفينة الحربية فورور تتابع أسطول الصمود ولن تتدخل إلا في حالة الضرورة القصوى".

أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فأكد أن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال تاياني لقناة إيطالية مشيرا إلى نظيره الإسرائيلي: "مسألة اعتلاء السفن مقررة، وناقشنا هذا الأمر... مع الوزير ساعر لضمان عدم استخدام القوات الإسرائيلية أي عنف، وقد طمأنني بهذا الشأن".

وأضاف: "وجهنا سفارتنا في تل أبيب والقنصلية في القدس بتقديم المساعدة لكافة المواطنين الإيطاليين الذين سيتم نقلهم على الأرجح إلى أسدود ، ومن ثم ترحيلهم".

إلى ذلك، أعلنت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا اليوم أنها دعت إلى إضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على التعامل مع الأسطول.

ونُظمت احتجاجات في عدد من المدن الإيطالية في وقت متأخر اليوم، بما في ذلك في نابولي حيث أوقف المتظاهرون حركة القطارات في المحطة الرئيسية بعد تقارير ذكرت أن نحو 20 سفينة مجهولة شوهدت تقترب من الأسطول.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأسطول الذي أبحر من تونس في منتصف أيلول/سبتمبر، أنّه سيواصل رحلته على الرغم من "مناورات ترهيب" نفذتها خلال الليل، بحسب المنظمين، "سفن عسكرية إسرائيلية".

ويضم الأسطول الذي أبحر أولاً من إسبانيا في مطلع أيلول/سبتمبر، حوالي 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة، وهم ينقلون حليب الأطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية. ويؤكد أنه "مهمة سلمية وغير عنيفة".

وفي الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، قال الأسطول إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بُعد 120 ميلاً بحريّاً من الأراضي الفلسطينية، أي حوالي 220 كيلومتراً.

ويُشارك في هذا التحرّك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب إفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي على غزة" و"تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون من الجوع والابادة الجماعية".

وأكد "أسطول الصمود العالمي" في بيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول.

وأوضح البيان أن "ألما"، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، "حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق".

وخلال الحادث، "تم تعطيل الاتصالات عن بُعد"، مما اضطر القبطان "لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر" بالسفينة الإسرائيلية، بحسب البيان.

أضاف: "بعد فترة وجيزة، استهدفت السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة مناورات الترهيب ذاتها لفترة طويلة نسبيا قبل أن تنصرف".

وقالت ماري ميسمور، النائبة الفرنسية عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الفرنسي، الموجودة على متن السفينة سيريوس، لوكالة "فرانس برس" إنّها شاهدت سفينتين مجهولتين على الأقل، كانت إحداهما "قريبة للغاية".

وأشارت إلى وجود "سفينة تدخل عسكرية قامت بتوجيه ضوء مبهر نحونا"، وبالتزامن تم قطع "الاتصالات عبر الرادار والانترنت" قبل رفع حالة التأهب.

وفي بيان منفصل نُشر على "إكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، ذكر الأسطول أنه "سيتوخى الحذر عند دخوله المنطقة التي سبق وتعرضت فيها أساطيل للاعتراض أو الاعتداء" في إشارة إلى السفينتين "مادلين" و"حنظلة" في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وأكد أنه "سيواصل مساره غير عابئ بالتهديدات وأساليب الترهيب الإسرائيلية".