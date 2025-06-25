أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء تصنيف البنك المركزي الإيراني “منظمة إرهابية” في خطوة تقول إنها تهدف إلى وقف تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، غداة إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين العدوين اللدودين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس “وقع كاتس أمراً خاصاً يصنف البنك المركزي الإيراني، وبنكين إيرانيين إضافيين، وشركة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وثلاثة من كبار مسؤوليها منظمات وعناصر إرهابية وذلك ضمن الحملة الاوسع التي تشنها إسرائيل ضد إيران”.

وبحسب البيان فإن “الهدف هو ضرب نظام التمويل الإرهابي التابع للنظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجه الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.