دخل الصراع الإسرائيلي والإيراني يومه الحادي عشر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن اليوم الإثنين ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجمات جوية طالت ستة مطارات في مناطق متفرقة من إيران، شملت الغرب والشرق والوسط.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مشاهد للغارات، وعلّق قائلاً: "خلال الغارات، تم استهداف مدارج إقلاع، وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز F-14، وF-5، وAH-1 تابعة للنظام الإيراني".

أضاف أدرعي: "القطع الجوية المُدمَّرة كانت مُعدّة للاستخدام ضد طائرات سلاح الجوّ ولإحباط هجماتها على الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي عطّل القدرة على الإقلاع من هذه المطارات وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية انطلاقاً منها".

https://x.com/i/status/1937030097707360742

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إيران أسقطت أربع مسيّرات إسرائيلية خلال الهجمات، فيما أسقطت الولايات المتحدة مسيّرة خامسة عن طريق الخطأ.

وكان الجيش الاسرايلي أعلن في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".

وأعلنت إيران إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء خرم آباد، بعد أن كانت تحدثت عن إسقاط مسيرة في محافظة "مركزي" التي تنتمي إليها مدينة "آراك" حيث يوجد المفاعل النووي.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق مدينة تبريز الإيرانية، بعد وقوع غارات جوية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إسرائيل شنت ضربات جوية استهدفت موقع "بارشين" حيث يوجد مجمع عسكري كبير في جنوب شرق طهران.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شنّ غارات على أهداف عسكرية في إيران استهدفت بنى تحتية لتخزين وإطلاق صواريخ معدّة لضرب إسرائيل،

إضافة إلى أقمار صناعية ومواقع رادارات عسكرية للإنذار المبكر وإنشاء صورة استخباراتية جوية، في كرمنشاه وهمدان بغرب إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقعَ تابعة للحرس الثوري الإيراني وأخرى تُنتج مُحركات لصواريخ أرض أرض، في وقت شدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن الهجمات ضد إيران ستستمر إلى حين تحقيق الأهداف المعلنة وفق تعبيره.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ واحد الليلة الماضية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. هيئة الإسعاف الإسرائيلي دعت لاحقا، السكان للخروج من الملاجئ.

دوّت صافرات الإنذار في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه وسط إسرائيل في إطار التصعيد المتواصل بين الجنابين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ إيراني بعد إطلاق صفارت الإنذار.