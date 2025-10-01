تستعد إسرائيل لعدة سيناريوهات، من ضمنها احتمال توجيه ضربة جديدة لإيران، وفق ما أوضح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي.

فقد أكد المسؤول أن إسرائيل وضعت عدة سيناريوهات من ضمنها مهاجمة إيران ثانية. وأضاف قائلا:” نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط وفي إيران، ونستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات والخيارات، أحدها احتمال التحرك مرة أخرى ضد إيران”، حسبما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” مساء أمس الثلاثاء.

كما أشار إلى أن “طهران تلقت ضربة موجعة من الجيش الإسرائيلي، وباتت تدرك جيدًا حجم الضرر الذي لحق بها وقدرات إسرائيل”.

أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فأوضح المسؤول أن “الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لضمان أفضل الظروف الممكنة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى”.